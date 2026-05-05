Poetico sbarca a Forlimpopoli | incontro con Sonia Gentili nella chiesa dei Servi
A Forlimpopoli si svolge un nuovo evento legato al festival nazionale della poesia d'autore “Poetico”, ideato dal giornalista, scrittore e poeta Marco Colonna. L'appuntamento prevede un incontro con Sonia Gentili nella chiesa dei Servi, dopo il successo dei primi sette eventi della seconda edizione del festival. La manifestazione si inserisce nel calendario di iniziative dedicate alla poesia e alla cultura.
Dopo il successo dei primi sette eventi della seconda edizione di “Poetico”, festival nazionale della poesia d'autore, ideato dal giornalista, scrittore e poeta Marco Colonna, sbarca a Forlimpopoli. Appuntamento venerdì 8 maggio, alle 18, nella chiesa dei Servi, con Sonia Gentili, poetessa.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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