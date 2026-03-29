È andato in scena un monologo teatrale che presenta storie di poeti comuni attraverso un linguaggio divertente e irriverente. Lo spettacolo smonta il mito romantico del poeta come figura elevata e mette in discussione l’immagine tradizionale della poesia come arte esclusiva. L’autore utilizza un tono leggero per raccontare le esperienze di figure poetiche considerate ordinarie.

Storie straordinarie di poeti normali, in un monologo teatrale divertente e irriverente che smonta il mito romantico del poeta-vate e l’immagine tutta letteraria della poesia. Uno spettacolo esilarante, che ha per protagonista uno dei più noti poeti e performer italiani, che è pure cantante e voce narrante di podcast. Oggi alle 18 al Bloom di Mezzago andrà in scena la pièce dal titolo “ Postumi da Poesia “, che concluderà la quinta stagione della rassegna teatrale “ 45° Parallelo “, partita a inizio mese. A salire sul palco di via Curiel sarà Paolo Agrati, volto noto della poesia italiana con all’attivo diversi libri e spettacoli, tra cui uno musicale dedicato a Tom Waits, e fino a un paio d’anni fa narratore e cantante nella Spleen Orchestra, band di culto che ripropone musiche e atmosfere dei film di Tim Burton. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il monologo poetico di Paolo Agrati

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