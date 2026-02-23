PNRR Campania l’ultimo miglio è decisivo

Il ritardo nell’attuazione del PNRR in Campania è causato da problemi logistici e di coordinamento. Queste difficoltà rallentano i lavori di ristrutturazione delle infrastrutture e la realizzazione di nuovi progetti. Gli amministratori locali cercano soluzioni rapide per rispettare le scadenze, mentre le imprese aspettano di riprendere l’attività. L’ultimo miglio rappresenta il passaggio cruciale per completare gli investimenti già programmati. La sfida resta aperta e necessita di interventi efficaci.

Attuazione PNRR: responsabilità e futuro del territorio. Il PNRR Campania si avvicina alla fase conclusiva con una sfida che riguarda l’intero sistema territoriale. A sei mesi dalla scadenza europea del 31 agosto 2026, la questione centrale non è più l’accesso ai fondi, ma la capacità di tradurre le risorse in risultati tangibili. Vincenzo Vinciguerra, esperto in fondi europei e finanza agevolata, invita a superare la logica dell’adempimento formale per puntare su impatto reale e sostenibilità. Il Piano dispone di 194,4 miliardi di euro tra sovvenzioni e prestiti. L’Italia ha già ricevuto 153,2 miliardi, pari al 79% del totale, mentre restano 209 milestone e target da completare su 575 complessivi. 🔗 Leggi su Parlami.eu

Pnrr, Vinciguerra, esperto di fondi Ue: Ultimo miglio decisivo, per la Campania la sfida è l’attuazioneVinciguerra, esperto di fondi Ue, sottolinea che il ritardo nell’attuazione del Pnrr rischia di compromettere i finanziamenti destinati alla Campania.

LA MISSIONE SALUTE DEL PNRR. UN INVESTIMENTO DA 1,4 MILIARDI PER LA SANITÀ IN CAMPANIA06/11/2024 - Nell'ambito delle iniziative della Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), la Regione Campania sta intraprendendo un ambizioso percorso di innovazione e ... regione.campania.it

Pnrr. Gimbe: Al 4° trimestre 2025 raggiunte le tre scadenze europee per incassare la IX rata, ma poca trasparenza e obiettivi rivisti al ribassoCon 1,45 miliardi raggiunto solo un livello base di digitalizzazione, invece di 280 ospedali informatizzati. Fascicolo sanitario: usato dal 95% dei medici di famiglia, ma il profilo sanitario ... quotidianosanita.it

Il 2026 si apre con un traguardo importante per l’accessibilità e le famiglie nei musei della Campania. Grazie a un progetto della Direzione regionale Musei nazionali Campania, finanziato dal PNRR, sono stati realizzati e adeguati servizi per famiglie e nursery - facebook.com facebook