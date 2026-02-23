Pnrr Vinciguerra esperto di fondi Ue | Ultimo miglio decisivo per la Campania la sfida è l’attuazione

Vinciguerra, esperto di fondi Ue, sottolinea che il ritardo nell’attuazione del Pnrr rischia di compromettere i finanziamenti destinati alla Campania. La causa principale è la lentezza nelle procedure di realizzazione dei progetti, che richiedono un’accelerazione. Con sei mesi ancora a disposizione, si concentra l’attenzione sulla capacità delle autorità locali di rispettare le scadenze. La sfida più grande rimane infatti quella di concludere le opere in tempo utile.

A sei mesi dalla scadenza europea del 31 agosto 2026, l’Italia entra nella fase più delicata del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E, come sottolinea Vincenzo Vinciguerra, esperto in fondi europei e finanza agevolata, la vera partita non si gioca più sull’accesso alle risorse ma sulla capacità di trasformarle in risultati concreti. Dopo le revisioni approvate in sede Ue, la dotazione complessiva del Pnrr ammonta a 194,4 miliardi di euro: 71,8 miliardi in sovvenzioni e 122,6 miliardi in prestiti. Con l’ottava rata l’Italia ha già incassato 153,2 miliardi, pari al 79% del totale. Sul fronte degli obiettivi, però, risultano raggiunti 366 milestone e target su 575 (63,7%), mentre 209 traguardi sono concentrati nell’ultimo miglio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Euro digitale, la sfida è l’ultimo miglioL’Euro digitale si sviluppa in risposta alle decisioni delle istituzioni europee, non a richieste dei cittadini.

Pnrr, chiesta la nona rata. Meloni rivendica il successo: Italia capofila in Europa. Foti: siamo all’ultimo miglioL’Italia ha ricevuto dall’Unione Europea l’ottava rata del PNRR, per un valore di 12,8 miliardi di euro, dopo aver raggiunto con successo 32 obiettivi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Pnrr, l’Europarlamento chiede 18 mesi di prorogaProrogare i Pnrr di 18 mesi, oltre la scadenza del 2026, per garantire il completamento degli interventi che si trovano in stadio avanzato. Il Parlamento europeo prova a riaprire il Recovery Plan, ma ... ilmessaggero.it

Pnrr: pubblicato l'avviso per la ricerca di un Esperto in Sistemi Informativi Territoriali (GIS)Pubblicato l’avviso per il reclutamento di un esperto in Sistemi Informativi Territoriali (GIS) a cui conferire un incarico di collaborazione, da finanziare nell’ambito del PNRR, Misura 1 C1 ... regione.sardegna.it