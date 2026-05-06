Molte piccole e medie imprese incontrano difficoltà nell'accedere ai finanziamenti pubblici a causa di procedure burocratiche complesse. Attualmente, circa 180 miliardi di euro di incentivi sono disponibili, ma solo una piccola parte delle aziende riesce ad accedervi. Il 77% delle imprese rimane escluso dai bandi, evidenziando un divario tra disponibilità di fondi e accessibilità concreta per le imprese.

? Cosa scoprirai Come può una PMI superare l'ostacolo della burocrazia eccessiva?. Perché il 77% delle imprese resta escluso dai finanziamenti pubblici?. Quali sono i rischi reali per la transizione digitale delle aziende?. Chi può aiutare le piccole imprese a intercettare i bandi?.? In Breve Solo il 23% delle PMI riesce ad accedere regolarmente agli incentivi pubblici.. Il ritardo informativo e la burocrazia bloccano 180 miliardi di euro di investimenti.. La transizione verso l'Industria 5.0 richiede capitali ingenti per i nuovi macchinari.. Società come Golden Group supportano le micro-imprese nella gestione dei bandi.. Il 77% delle piccole e medie imprese italiane non riesce ad accedere agli incentivi pubblici, lasciando sul tavolo circa 180 miliardi di euro di investimenti strategici per il sistema produttivo nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - PMI, il muro dei bandi: 180 miliardi di incentivi fuori portata

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