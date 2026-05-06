In Italia, il settore della finanza agevolata risulta sotto utilizzato, con il 77% delle piccole e medie imprese che non accede ai bandi pubblici disponibili. Questi strumenti, gestiti da enti pubblici a livello nazionale e regionale, includono contributi a fondo perduto, crediti d’imposta, finanziamenti a tasso ridotto e garanzie statali. La loro finalità è sostenere investimenti, innovazione e sviluppo delle imprese, ma molte aziende non ne usufruiscono.

La finanza agevolata è l’insieme degli strumenti pubblici (contributi a fondo perduto, crediti d’imposta, finanziamenti a tasso ridotto e garanzie statali) che Stato, Regioni e Unione Europea mettono a disposizione delle imprese per sostenere investimenti, innovazione e crescita. Si tratta di un pilastro silenzioso ma decisivo della politica industriale italiana, capace di spostare ogni anno miliardi di euro verso le aziende che decidono di digitalizzarsi, assumere, investire in ricerca o espandersi sui mercati esteri. Eppure, proprio in Italia, questo patrimonio resta in larga parte inutilizzato. I numeri del ritardo italiano. Un recente report ha fotografato una realtà che preoccupa analisti e imprenditori: solo il 23% delle piccole e medie imprese italiane accede regolarmente agli strumenti di finanza agevolata.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Finanza agevolata sottoutilizzata: il 77% delle PMI italiane resta fuori dai bandi pubblici

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