Il 6 marzo 2026, Pier Silvio Berlusconi diventa Ceo e Presidente di Mfe-Mediaforeurope, assumendo la guida dell’azienda. La nomina segna un momento importante per il settore mediatico italiano, con la responsabilità di gestire un patrimonio di circa 180 miliardi di euro. La decisione coinvolge anche le piccole e medie imprese, che potrebbero essere influenzate dall’orientamento strategico della società.

Il 6 marzo 2026, Pier Silvio Berlusconi assume la guida di Mfe-Mediaforeurope come Ceo e Presidente, un passaggio che segna una svolta strategica nel panorama mediatico italiano. Questa nomina si inserisce in un contesto di trasformazione digitale dove la violenza economica emerge come il fronte più invisibile ma determinante per le imprese del territorio. L'analisi delle dinamiche attuali rivela come la gestione delle risorse finanziarie sia diventata il vero campo di battaglia per la sopravvivenza delle aziende. Mentre i mercati globali oscillano tra rally e cali, l'Italia deve affrontare sfide interne legate all'accesso ai capitali e alla sostenibilità operativa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Mfe, P.S. Berlusconi visita la sede di Prosiebensat: “Potenziale incredibile”

Leggi anche: Pier Silvio Berlusconi in visita a ProSiebenSat.1: significato strategico e prospettive per MFE

Una selezione di notizie su Berlusconi guida.

Mfe, Pier Silvio Berlusconi riorganizza i manager in chiave internazionale e diventa presidenteFedele Confalonieri rimane statutory Chairperson. Il gruppo di Cologno costituirà anche diverse strutture dedicate a nuove aree di attenzione e di lavoro. La prima a nascere sarà dedicata alle piattaf ... milanofinanza.it

MFE-MediaForEurope cambia assetto: Berlusconi Chairman e Group Ceo, Sala guida la pubblicità globaleMFE-MediaForEurope introduce una nuova organizzazione del top management con una struttura più orizzontale e integrata a livello internazionale. Tra le novità anche la creazione di funzioni dedicate a ... engage.it