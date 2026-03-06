Casertana-Salernitana Butic regala i tre punti ai Falchetti | primo ko per Cosmi

Nel match tra Casertana e Salernitana, Butic ha segnato il gol decisivo che ha portato i tre punti ai padroni di casa. La partita si è giocata al Pinto, dove la Salernitana è stata superata dalla Casertana. Al quinto minuto, Anastasio ha tentato una conclusione dalla distanza, parata da De Lucia. È stata la prima sconfitta stagionale per la squadra ospite.

Al Pinto la Salernitana viene superata dalla Casertana. Al 5' conclusione dalla distanza di Anastasio bloccata da De Lucia. All' 8' padroni di casa pericolosi con la botta di Toscano che colpisce il palo. Al 13' risponde subito la Salernitana con il tiro di Quirini che sfiora il palo. Al 17' ancora granata pericolosi: angolo di Anastasio e colpo di testa di Lescano che termina di poco a lato. Al 37' vantaggio Casertana con Butic che trova la rete che vale l'1-0 con cui si chiude la prima frazione di gioco. Al 13' della ripresa grande occasione per i padroni di casa con Casarotto che calcia tutto solo da ottima posizione, blocca Donnarumma. Al 19' Llano calcia a botta sicura, salvataggio sulla linea di Capomaggio.