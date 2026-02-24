Una chef napoletana conquista i palati e vince la finale del Festival del brodetto | tutti i premiati

Assunta Pacifico, chef napoletana, ha vinto la finale del Festival del Brodetto “Made in Italy” perché ha preparato un piatto che ha colpito i giudici. La chef del ristorante “La figlia d'o marinaro” ha presentato “O pignatiello”, un brodetto ricco di sapori autentici. La competizione si è svolta al ristorante Al Vecchio teatro di Ortona, attirando diversi partecipanti da tutta Italia. La vittoria conferma il suo talento nel valorizzare i piatti tradizionali partenopei.

Assunta Pacifico, chef del popolare ristorante "La figlia d'o marinaro", ha sbaragliato la concorrenza con "O pignatiello" nella manifestazione che si è tenuta a Ortona Arriva da Napoli la vincitrice della finale nazionale del Festival del Brodetto "Made in Italy". Nella finalissima che si è tenuta al ristorante Al Vecchio teatro di Ortona, Assunta Pacifico, chef del popolare ristorante "La figlia d'o marinaro", ha sbaragliato la concorrenza con "O pignatiello". A premiarla, assieme alla sua brigata di cucina, guidata dallo chef Salvatore Esposito, sono stati il vice presidente dell'Accademia Italiana della Cucina Mimmo D'Alessio, con il delegato di Ascoli Vittorio Ricci.