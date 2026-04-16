Caserta tra le città meno care d’Italia | famiglie meno colpite dal caro vita

A Caserta, le famiglie affrontano il caro vita con minori difficoltà rispetto ad altre zone del paese. Secondo recenti analisi, questa città si posiziona tra quelle meno costose d’Italia, offrendo un quadro diverso rispetto alle aree più colpite dall’aumento dei prezzi. I dati indicano che il costo delle utenze, dei generi alimentari e dei servizi è inferiore rispetto alla media nazionale, portando benefici concreti alle famiglie locali.

In un’Italia sempre più alle prese con l’aumento del costo della vita, arrivano segnali positivi per il territorio casertano. Secondo i dati diffusi dall’Istat e rielaborati dall’Unione Nazionale Consumatori, Caserta si posiziona tra le città meno care del Paese, entrando nella top ten dei centri.🔗 Leggi su Casertanews.it

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