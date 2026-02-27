Corridonia in pista | la svolta che rivoluziona le corse ippiche

A Corridonia si registra una modifica nel calendario delle corse ippiche, con l’aggiunta di una giornata dedicata all’ippodromo Martini. Nel frattempo, Capannelle rimane senza un gestore ufficiale fino a settembre 2026, lasciando in sospeso le attività previste. La situazione apre nuovi scenari per gli appassionati e gli operatori del settore, che attendono sviluppi nelle prossime settimane.

Il ministero dell’Agricoltura ha riorganizzato il calendario delle corse ippiche, assegnando una giornata in più all’ippodromo Martini di Corridonia e lasciando Capannelle senza gestore fino a settembre 2026. Questa decisione arriva in un momento delicato per il settore, con la struttura romana in difficoltà a trovare un gestore e il calendario nazionale che necessita di una rimodulazione per garantire continuità alle corse. La scelta di assegnare una giornata aggiuntiva a Corridonia, in aggiunta alle otto già previste, è stata dettata dalla necessità di mantenere un’offerta ippica vicina a Roma, distribuendo le giornate di galoppo originariamente previste per Capannelle verso altri impianti come Tagliacozzo, Firenze, Pisa, Napoli e Milano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

