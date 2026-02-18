Donna d' Arte a Perugia | un viaggio nell' anima femminile tra pittura scultura e poesia
Dal 22 febbraio al 9 marzo 2026, il Centro Galeazzo Alessi di Perugia (via Mazzini) si trasformerà in un palcoscenico emotivo dedicato all'universo femminile. L'occasione è "Donna d'Arte", una rassegna fortemente voluta dall'associazione Libertas Margot che intreccia pittura, scultura, musica e poesia per raccontare le mille sfumature dell'anima delle donne. L'evento, patrocinato da Regione Umbria, Provincia e Comune di Perugia e dalla Camera di Commercio, si propone come un'esperienza immersiva e non come una semplice esposizione statica. "Ogni tela, scultura e parola – spiegano gli organizzatori – racconta storie di sogni, lotte, vittorie e vulnerabilità.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Musica, pittura, scultura, fotografia: a Castellana Grotte la rassegna Anima&PietraA Castellana Grotte, la rassegna Anima&Pietra unisce musica, pittura, scultura e fotografia per esplorare il rapporto tra arte e pietra.
Pittura e scultura. Forme d’arte in nuove mostreLe recenti esposizioni presso la Piccola Atene presentano opere di pittura e scultura, offrendo al pubblico un’opportunità di approfondimento e riflessione sulle forme d’arte contemporanee.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Non musa, ma presenza. La donna nella pittura di Carlo Vercelli, tra memoria e cambiamento; Conferenza stampa di presentazione della mostra ‘Art Gender Gap’, che in occasione della festa internazionale delle donne; Donne Protagoniste, dal 21 febbraio mostra d’arte e 5 eventi; Sguardi di Donna, concorso fotografico promosso dal Consiglio delle Donne di Macerata.
La Donna Vitruviana va in scena, ecco l'arte di Francesca Chialà che intreccia arti visive e marziali, poesia e vocal paintingNel cuore di Roma, all’interno della storica Fondazione Marco Besso – custode di rari testi leonardeschi sulla pittura e le proporzioni anatomiche – La Donna Vitruviana, inaugurata all'Arsenale di ... ilmessaggero.it
Arte Fiera 2026: questa settimana a Bologna 8 nuove mostre imperdibiliBologna accende i riflettori sull’arte contemporanea con ART CITY e Arte Fiera. Un excursus tra le mostre più belle in città: grandi maestri, protagonisti internazionali e progetti sperimentali che tr ... iodonna.it
Un'opera d'arte al giorno : Jan Vermeer Donna che scrive una lettera in presenza di una domestica 1671, National Gallery of Ireland Dublino. Giuseppe Ungaretti grande estimatore di Vermeer scrivendo una lettera a Bruna così lo commenta: Parigi, novembre facebook