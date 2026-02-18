Donna d' Arte a Perugia | un viaggio nell' anima femminile tra pittura scultura e poesia

Dal 22 febbraio al 9 marzo 2026, il Centro Galeazzo Alessi di Perugia (via Mazzini) si trasformerà in un palcoscenico emotivo dedicato all'universo femminile. L'occasione è "Donna d'Arte", una rassegna fortemente voluta dall'associazione Libertas Margot che intreccia pittura, scultura, musica e poesia per raccontare le mille sfumature dell'anima delle donne. L'evento, patrocinato da Regione Umbria, Provincia e Comune di Perugia e dalla Camera di Commercio, si propone come un'esperienza immersiva e non come una semplice esposizione statica. "Ogni tela, scultura e parola – spiegano gli organizzatori – racconta storie di sogni, lotte, vittorie e vulnerabilità.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

