Pitbull aggredisce una donna a Ischia | amputata una gamba dopo l’attacco nello Schiappone

A Barano d’Ischia, una donna è stata vittima di un attacco da parte di un cane di razza pitbull appartenente alla sua famiglia. L’aggressione si è verificata nello Schiappone e ha provocato ferite così gravi da richiedere l’amputazione di una gamba. La vicenda è sotto accertamento da parte delle autorità competenti, che stanno svolgendo le indagini del caso.

. Dramma a Barano d’Ischia, dove una donna è stata aggredita dal pitbull di famiglia riportando ferite gravissime che hanno reso necessaria l’amputazione di una gamba. L’episodio si è verificato nella zona dello Schiappone, all’interno o nelle immediate pertinenze dell’abitazione dove l’animale era custodito. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima si era recata sul posto per portare del cibo al cane, approfittando dell’assenza del compagno, proprietario dell’animale, ricoverato in ospedale. Per cause ancora in fase di accertamento, il pitbull l’avrebbe improvvisamente assalita con estrema violenza, azzannandola alla gamba e al volto senza lasciarle scampo.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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