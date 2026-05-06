A Pistoia, nel corso di questa settimana, è in corso un evento dedicato ai formaggi francesi, con una selezione di ottanta varietà esposte in piazza del Duomo. I visitatori possono assaggiare e confrontare diversi sapori provenienti da diverse regioni d’oltralpe. La manifestazione ha trasformato temporaneamente l’aspetto della piazza, creando un’area dedicata alla degustazione e alla scoperta delle specialità casearie francesi.

? Cosa scoprirai Quali varietà di formaggio troverai tra gli ottanta proposti?. Come cambierà il volto della piazza del Duomo in questi giorni?. Dove potrai assaggiare i biscotti bretoni con venti ripieni diversi?. Perché questo evento internazionale attirerà visitatori da tutta la zona?.? In Breve Oltre 80 varietà di formaggi e 30 tipologie di vini francesi in esposizione.. Artigianato provenzale, saponi e profumi parigini decorano la piazza del Duomo.. Evento parte di un circuito che nel 2025 ha toccato 25 città italiane.. L'iniziativa mira a generare indotto economico per le botteghe del centro storico.. Dal 9 all’11 maggio, la piazza del Duomo di Pistoia ospiterà il Mercatino Regionale Francese, un evento che porterà i sapori e le tradizioni d’oltralpe nel cuore della città.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pistoia, viaggio in Francia: 80 formaggi e sapori d’oltralpe al Duomo

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