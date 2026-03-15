La finale del Sei Nazioni 2026 si è disputata all’Stade de France di Parigi-Saint-Denis, dove la Francia ha battuto l’Inghilterra con un punteggio di 48-46. La partita si è decisa all’ultimo secondo, quando la Francia ha realizzato un piazzato a tempo scaduto. La gara è stata molto combattuta e ha visto numerose mete e cambi di risultato durante tutto l’incontro.

L’Stade de France di Parigi-Saint-Denis è il teatro di una finale del Sei Nazioni 2026 che si chiude con un punteggio di 48-46 a favore della Francia, grazie a un piazzato a tempo scaduto. La vittoria arriva dopo un primo tempo incerto, dove l’Inghilterra ha guidato per lunghi tratti, ma la squadra transalpina ha saputo sfruttare le superiorità numeriche e punire gli errori avversari nel secondo tempo. Bielle-Biarrey è stato il protagonista assoluto con quattro mete personali, mentre Ramos ha garantito la precisione nei calci da posizione e nelle trasformazioni, chiudendo il match al 73° minuto con il calcio vincente. Questa gara non è solo un risultato sportivo, ma un esempio lampante di come l’indisciplina possa decidere una partita ad alto livello. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Francia vince il Sei Nazioni: 48-46, meta al 80

Articoli correlati

Sei Nazioni 2026, la Francia batte l’Inghilterra a tempo scaduto e vince il torneoUna partita ricchissima di emozioni decide il Sei Nazioni 2026 di rugby: allo Stade de France di Parigi – Saint-Denis i padroni di casa della Francia...

Leggi anche: LIVE Francia-Italia 7-0, Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA: meta bruciante di Bielle-Biarrey

Contenuti e approfondimenti su Sei Nazioni

Temi più discussi: Sei Nazioni: Le Crunch è uno show, la Francia vince la battaglia di Parigi e festeggia il titolo 2026; Francia, che lezione. A Murrayfield una Scozia pazzesca vince e vola in testa!; Rugby: la Francia vince il 6 Nazioni, battuta l'Inghilterra; Torneo Sei Nazioni: quali sono le possibilità di vittoria della Francia?.

Sei Nazioni 2026, la Francia batte l’Inghilterra a tempo scaduto e vince il torneoUna partita ricchissima di emozioni decide il Sei Nazioni 2026 di rugby: allo Stade de France di Parigi - Saint-Denis i padroni di casa della Francia ... oasport.it

Sei Nazioni, l’Italia non è più Cenerentola: lo dicono i bookmakers. Francia, Scozia e Irlanda: finale thrilling, chi vinceSei Nazioni, l’Italia non è più Cenerentola: lo dicono i bookmakers. Francia, Scozia e Irlanda: finale thrilling, chi vince ... sport.virgilio.it

Italia, niente ciliegina sulla torta: il Sei Nazioni finisce con una sconfitta con il Galles x.com

L'Italrugby chiude il Sei Nazioni con una sconfitta - facebook.com facebook