Profumi sapori e colori d’Oltralpe nel cuore di Lecco con il Mercatino francese
Dal 24 al 26 aprile, piazza Garibaldi a Lecco ospiterà il Mercatino regionale francese, organizzato in collaborazione con Ltm Lecco. L’evento propone una selezione di prodotti provenienti dalla Francia, tra profumi, sapori e colori tipici del territorio. La manifestazione si svolgerà in modo continuativo per tre giorni, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire e gustare specialità e oggetti tradizionali del paese vicino.
Il Mercatino regionale francese, con i suoi profumi, sapori e colori d’oltralpe torna nuovamente a Lecco in piazza Garibaldi, dal 24 al 26 aprile, in collaborazione con Ltm Lecco. Tante le prelibatezze enogastronomiche presenti, tutte rigorosamente di qualità e tradizione francese. L'evento andrà.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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