Profumi sapori e colori d’Oltralpe nel cuore di Lecco con il Mercatino francese

Dal 24 al 26 aprile, piazza Garibaldi a Lecco ospiterà il Mercatino regionale francese, organizzato in collaborazione con Ltm Lecco. L’evento propone una selezione di prodotti provenienti dalla Francia, tra profumi, sapori e colori tipici del territorio. La manifestazione si svolgerà in modo continuativo per tre giorni, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire e gustare specialità e oggetti tradizionali del paese vicino.