Pistoia piange il prof Puglia | addio a un simbolo di scienza e memoria

La città di Pistoia si prepara a salutare il professor Roberto Puglia, docente di fisica e matematica presso il Liceo Scientifico locale, deceduto venerdì 10 aprile dopo un periodo di malattia. La sua scomparsa è stata comunicata alla comunità, che ricorda con stima il suo contributo all’istruzione e alla cultura locale. La salma sarà esposta presso la camera mortuaria e le esequie si terranno nel pomeriggio.

La comunità di Pistoia si prepara a dare l’ultimo saluto a Roberto Puglia, stimato docente di fisica e matematica presso il Liceo Scientifico locale, la cui scomparsa avviene venerdì 10 aprile dopo un lungo percorso di cura. Le esequie sono fissate per le ore 14:30 di oggi, martedì 14 aprile, presso la Cappella della Croce Verde situata a Santagostino, con la partecipazione della moglie Franca e delle figlie Ilaria e Monia. Un legame profondo tra memoria storica e impegno civile. La figura del professore non rappresenta solo un punto di riferimento per generazioni di studenti pisticcesi, ma incarna anche una linea genealogica segnata dai momenti più duri della storia nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pistoia piange il prof. Puglia: addio a un simbolo di scienza e memoria Addio a Orazio Russo: il calcio siciliano piange un simbolo rossazzurroÈ morto all’età di 52 anni Orazio Russo , una delle figure più rappresentative del calcio siciliano e, in particolare, del... Addio a Nicolas Giani, simbolo della Spal che piange il suo capitanoIl calcio italiano dice addio a Nicolas Giani , scomparso a 39 anni nel tardo pomeriggio di lunedì 2 febbraio dopo una lunga e coraggiosa battaglia...