A Pistoia, forti piogge hanno causato allagamenti e alberi caduti a Chiazzano, portando alla chiusura temporanea di alcune strade. Le condizioni meteorologiche hanno provocato ristagni d’acqua che potrebbero rendere necessario il blocco di ulteriori arterie stradali. L’allerta gialla in vigore interessa anche le zone collinari, influenzando la circolazione e la mobilità nelle aree interessate.

? Cosa scoprirai Quali strade rischiano la chiusura definitiva a causa dei ristagni idrici?. Come influirà l'allerta gialla sulla viabilità delle zone collinari?. Dove si concentreranno i prossimi interventi per il rischio idrogeologico?. Perché il terreno di Chiazzano e Badia è così vulnerabile oggi?.? In Breve Allerta gialla regionale valida per tutto il territorio fino a mezzanotte di mercoledì 6 maggio.. Interventi tecnici in corso nelle zone di Chiazzano e Badia per gestire i ristagni.. Rischio idraulico e idrogeologico monitorato per il reticolo minore tra collina e pianura La Sala.. Caduta alberi segnalata nelle aree montane lungo le vie di comunicazione locali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pistoia: pioggia battente causa allagamenti e alberi caduti a Chiazzano

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