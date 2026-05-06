Attualmente è in corso l'iter progettuale per la realizzazione del collegamento ciclopedonale tra Fosso Ghiaia e Mirabilandia. La fase amministrativa e tecnica riguarda la definizione dei progetti e l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie, senza ancora essere stati avviati i lavori di costruzione. La pista ciclabile si inserisce nel processo di sviluppo delle infrastrutture dedicate alla mobilità sostenibile nella zona.

"Il collegamento ciclopedonale tra Fosso Ghiaia e Mirabilandia procede nel suo iter progettuale". A fare il punto è stata la risposta data dall’assessore Massimo Cameliani all’interrogazione presentata dalla consigliera comunale del Partito Democratico Fama Lo che aveva chiesto chiarimenti sullo stato della progettazione, sulle tempistiche previste per l’avvio e la realizzazione dell’opera, sulla disponibilità dei finanziamenti e sulle eventuali criticità. "L’intervento – si legge nella nota del Pd –, inserito nel progetto Atuss-Fesr relativo alla ciclovia Classe-Pineta di Classe-Mirabilandia, riguarda la realizzazione del tratto di percorso pedonale e ciclabile tra Fosso Ghiaia e Mirabilandia, primo stralcio".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Pista ciclabile . Iter progettuale in corso"

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