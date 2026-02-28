Novara stop alla pista ciclabile in via corso Milano | il Comune ha rivisto il progetto

A Novara, il Comune ha deciso di interrompere i lavori per la pista ciclabile in via Corso Milano, dopo che alcune proteste avevano portato a un rallentamento delle operazioni. Il progetto di realizzazione era stato avviato pochi giorni fa, ma successivamente è stato rivisto dall’amministrazione comunale. La decisione si è resa necessaria in seguito alle contestazioni emerse tra i residenti e gli operatori coinvolti.