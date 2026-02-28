Novara stop alla pista ciclabile in via corso Milano | il Comune ha rivisto il progetto
A Novara, il Comune ha deciso di interrompere i lavori per la pista ciclabile in via Corso Milano, dopo che alcune proteste avevano portato a un rallentamento delle operazioni. Il progetto di realizzazione era stato avviato pochi giorni fa, ma successivamente è stato rivisto dall’amministrazione comunale. La decisione si è resa necessaria in seguito alle contestazioni emerse tra i residenti e gli operatori coinvolti.
Il "caos" e caso era scoppiato alcuni giorni fa, quando in corso Milano a Novara sono iniziati i lavori per la creazione di una pista ciclabile. La pista, la cui spesa rientra nei finanziamenti del pnrr e si collega al progetto "Connessioni tra periferia e sedi universitarie" che era stato. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Corso Calatafimi, la pista ciclabile sotto osservazione: Terza commissione chiede il riesame del progettoCriticità, proposte, idee: questa mattina è stato ascoltato l’architetto Giovanni Sarta, in qualità di responsabile unico del procedimento (Rup) del...
Tramonta il progetto per la pista ciclabile in corso Calatafimi, tra le alternative le bretelle di viale RegioneIl presidente della quarta circoscrizione Di Vincenti: "Salterebbe la metà dei posti auto.