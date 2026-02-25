Arno | pista ciclabile finanziata Dal capolinea della tramvia di Bagno a Ripoli fino a Compiobbi

La Città Metropolitana di Firenze ha deciso di finanziare e realizzare la Pista ciclabile di Rosano, intervento determinante la mobilità dell’area metropolitana. Sarà utilizzato un contributo di 4.330.000 euro di Rete ferroviaria italiana previsto nell’ambito dei lavori per la realizzazione del Nodo Alta Velocità di Firenze. È intenzione della Città Metropolitana, realizzare l’opera direttamente, in accordo con il Comune di Bagno a Ripoli, attualmente soggetto incaricato da accordo di programma, nella progettazione e realizzazione dell’intervento. La pista ciclabile fa parte della ciclopista dell’Arno, progetto inserito anche nelle infrastrutture di interesse regionale e quindi riconosciuta come struttura portante di modelli innovativi di mobilità. Il primo tratto che sarà realizzato parte dal capolinea della tramvia a Bagno a Ripoli e si snoda, passando da Candeli e Vallina, sino alla passerella di Compiobbi. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Leggi anche: Bagno a Ripoli: appartamento in fiamme, condominio invaso dal fumo. Inquilini intossicati, ricoverati in ospedale

Leggi anche: Computer solidali, a Bagno a Ripoli quarantatré pc donati dal Comune a studenti in difficoltà e associazioni