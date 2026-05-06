A Siena, una persona si è presentata presso un’abitazione chiedendo di consegnare dei preziosi, ma è stata poi denunciata dalle forze dell’ordine. L’episodio si è verificato nel quartiere di Pispini, dove l’individuo ha tentato di mettere in atto una truffa. Nonostante siano diffusi avvisi e segnalazioni, casi come questo dimostrano che il passa parola e la comunicazione tra residenti possono comunque contribuire a prevenire simili tentativi.

di Laura Valdesi SIENA Non è vero che il passa parola non serve. Che il tam delle forze dell’ordine, dei media e anche del rione stesso non aiuta a prevenire i raggiri. Quelli più odiosi, commessi nei confronti degli anziani che riescono a reagire meno rapidamente agli ’attacchi’ esterni da parte di chi per mestiere organizza truffe. Prova ne è il caso che ha riguardato un 65enne che vive nei Pispini. Che è riuscito ad intuire che qualcosa non andava, che la persona davanti a lui non era genuina. E grazie alla sua prontezza di riflessi nel chiamare il 112 ha consentito ai carabinieri di trovare e poi denunciare alla procura l’autore della tentata truffa aggravata.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pispini, tentata truffa. Si presenta a casa e pretende i preziosi. Ma viene denunciato

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