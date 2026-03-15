Giulia Salemi sorprende ancora | ecco chi arriva nel suo podcast

Da 361magazine.com 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giulia Salemi annuncia la presenza di Alba Parietti nel suo podcast, suscitando curiosità tra gli ascoltatori. La conduttrice continua a espandere il suo progetto, attirando ospiti noti nel mondo dello spettacolo. La puntata sarà disponibile a breve e promette di affrontare temi di attualità e intrattenimento. Il podcast di Salemi si conferma come uno degli spazi più seguiti nel panorama digitale.

Giulia Salemi sorprende ancora: nel suo podcast arriva Alba Parietti. Il podcast di Giulia Salemi continua a crescere e a far parlare. Dopo aver conquistato il pubblico con interviste intime, ironiche e spesso sorprendenti, l’influencer e conduttrice ha deciso di alzare ulteriormente l’asticella. Il nuovo nome annunciato tra gli ospiti è infatti quello di una delle personalità più forti e riconoscibili della televisione italiana: Alba Parietti. Un incontro che promette scintille. Leggi anche  Helena Prestes torna in TV e parla di suo padre: le rivelazioni Negli ultimi anni Giulia Salemi ha trasformato il suo podcast Non lo faccio x Moda in uno spazio di confronto diretto e senza filtri. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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