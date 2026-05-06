Pirelli ha annunciato l’avvio della produzione di pneumatici connessi nel suo stabilimento di Rome, in Georgia, negli Stati Uniti. La produzione riguarda il modello CyberTyre, uno dei pneumatici più avanzati sviluppati dall’azienda negli ultimi anni. La decisione fa parte di un piano più ampio di espansione nel settore della mobilità intelligente e della tecnologia dei pneumatici.

Pirelli accelera sulla mobilità intelligente e punta con decisione sugli Stati Uniti. Il gruppo ha annunciato che avvierà nello stabilimento di Rome, in Georgia, la produzione dei pneumatici connessi CyberTyre, una delle tecnologie più avanzate sviluppate negli ultimi anni. I dettagli su investimenti e ampliamento della capacità produttiva arriveranno nei prossimi mesi, ma la direzione è chiara: rafforzare la presenza in un mercato chiave. Il CyberTyre è molto più di una gomma tradizionale. Integra sensori in grado di raccogliere dati in tempo reale, che vengono poi elaborati da software e algoritmi proprietari e condivisi con l’elettronica dell’auto.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pirelli porta i pneumatici “intelligenti” negli Usa. Parte la produzione in Georgia

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