Per combattere il caro dazi Coty sposta la produzione negli USA

Coty ha deciso di spostare parte della produzione negli Stati Uniti a causa dell'aumento dei dazi commerciali. La strategia mira a ridurre i costi e migliorare la distribuzione dei prodotti in Nord America. La riorganizzazione coinvolge lo stabilimento di Granollers, vicino a Barcellona, dove si ridurrà la produzione locale. Questa mossa cambierà significativamente il funzionamento del sito spagnolo e avrà ripercussioni sulla forza lavoro. La decisione segna un passo importante nella ristrutturazione aziendale.

Il gruppo beauty Coty riorganizza l'attività del suo stabilimento di Granollers (Barcellona). Infatti l'azienda modificherà la struttura dei suoi stabilimenti, attualmente siti nella provincia di Barcellona, spostando parte della produzione direttamente negli USA. È una forma di tutela contro i dazi voluti dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Questa manovra si inserisce in un piano per tutelare i guadagni e rafforzare la propria presenza industriale nel Paese. Coty si tutela dai dazi di Trump e sposta la produzione negli USA. Per il quotidiano spagnolo El Economista questa decisione riguarderà soprattutto fragranze del segmento mass market e alcune linee secondarie.