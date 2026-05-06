Pirelli ha annunciato che produrrà i pneumatici connessi Cyber™ Tyre negli Stati Uniti, nello stabilimento di Rome, in Georgia. La decisione fa parte di una strategia più ampia di espansione nel settore della smart mobility, con gli Stati Uniti che assumono un ruolo sempre più rilevante per il gruppo italiano. La produzione dei nuovi pneumatici sarà avviata nel prossimo futuro nello stabilimento statunitense.

Nel cuore della strategia industriale di Pirelli, gli Stati Uniti diventano sempre più centrali. Il gruppo italiano accelera infatti sul fronte della smart mobility annunciando l’avvio della produzione dei pneumatici connessi Cyber™ Tyre nello stabilimento di Rome, in Georgia. Una scelta che consolida la presenza del marchio nel mercato nordamericano e rafforza il ruolo degli Usa come hub tecnologico e produttivo per le soluzioni più avanzate della casa della Bicocca. La Georgia al centro della strategia industriale. Non è soltanto un investimento produttivo, ma un tassello chiave nella trasformazione tecnologica di Pirelli. Lo stabilimento...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Pirelli accelera sulla smart mobility: il Cyber Tyre sarà prodotto negli Stati Uniti

Notizie correlate

Pirelli acquista 30% Univrses, partnership per potenziare il Cyber Tyre(Adnkronos) – Pirelli e la società svedese Univrses hanno siglato un accordo che prevede l'integrazione nel sistema Pirelli Cyber Tyre di tecnologie...

Pirelli rafforza il Cyber Tyre con l’IA di Univrses per sicurezza e infrastrutturePirelli e Univrses annunciano una partnership strategica finalizzata allo sviluppo di soluzioni avanzate per la mobilità connessa.

Contenuti e approfondimenti

Si parla di: Pirelli e Univrses: accordo per pneumatici intelligenti.

Pirelli accelera sulla smart mobility: il Cyber Tyre sarà prodotto negli Stati UnitiLa tecnologia connessa del gruppo debutta nello stabilimento di Rome, in Georgia ... ilgiornale.it

Pirelli accelera negli Usa: il Cyber Tyre sarà prodotto nello stabilimento in GeorgiaPirelli produrrà il Cyber Tyre nello stabilimento di Rome, in Georgia. Il gruppo rafforza la presenza negli Usa e punta sulla smart mobility ... affaritaliani.it