Piqué nei guai maxi squalifica di due mesi | aveva minacciato gli arbitri durante Andorra-Albacete!

Un ex calciatore è stato squalificato per due mesi dopo aver rivolto minacce agli arbitri durante la partita tra due squadre di seconda divisione. La decisione è stata presa dopo aver analizzato le immagini e le testimonianze raccolte sul campo. La squalifica riguarda comportamenti considerati gravemente scoraggianti nel corso dell’incontro, che si è svolto nelle ultime settimane. La vicenda ha suscitato attenzione nel mondo del calcio.

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