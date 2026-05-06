Un buco da quasi 900mila euro, per un investimento che si è rivelato fallimentare. Pippa Middleton ed il marito, per sbarazzarsi di un peso, sono stati costretti a vendere la lor o “fattoria didattica”, o come qualcuno lo chiamava: lo “zoo-safari” delle campagne inglesi. Il Daily Mail ha rivelato come lei ed il marito, messi di fronte alla perdita economica a sei cifre, abbiano deciso di vendere la proprietà che avevano acquistato nel 2021 con l’obiettivo di trasformarla in un progetto le cui ambizioni non si sono mai manifestate. L’idea del “parco safari” per i bambini e le famiglie nel Buckinghamshire non ha mai sfondato e le critiche dalla popolazione locale non si sono fatte attendere, crescendo di intensità a mano a mano che cresceva anche il prezzo del biglietto di ingresso.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Pippa Middleton ha debiti a sei cifre, la sua fattoria didattica è stata un fallimento totale: ora è costretta a vendere tutto”: le rivelazioni sulla sorella di Kate

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Temi più discussi: Pippa Middleton e il marito costretti a vendere una tenuta per debiti; Pippa Middleton è costretta a vendere una proprietà da 1,5 milioni di euro (dopo aver accumulato debiti a sei cifre); Kate Middleton, sua sorella Pippa piena di debiti: costretta a vendere la proprietà milionaria; Pippa Middleton con debiti per oltre 1 milione, sorella di Kate costretta a vendere la tenuta nel Berkshire.

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