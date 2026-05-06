Pippa Middleton, sorella minore di Kate, ha venduto la fattoria di lusso nel Berkshire che aveva acquistato con il marito. La decisione è stata presa a causa di debiti ingenti accumulatisi nel tempo. La proprietà, nota come Bucklebury Farm, era stata al centro dei loro investimenti e sogni di vita rurale. La vendita rappresenta il passo finale per tentare di far fronte alle difficoltà finanziarie.

S i è infranto nel peggiore dei modi il sogno bucolico di Pippa Middleton. La sorella minore di Kate Middleton e il marito James Matthews sono stati costretti a vendere Bucklebury Farm, la fattoria di lusso che avevano messo su nel Berkshire e su cui avevano puntato tutto, o quasi. Kate Middleton e l’eredità luminosa di Lady Diana: il fascino senza tempo degli zaffiri X Leggi anche › A Pasqua tutti nella fattoria di Pippa Middleton (per un glamping di lusso e detox digitale) Pippa Middleton e il progetto di Bucklebury Farm. L’affare, in realtà, sembrava buono. Una proprietà da 72 acri nel Berkshire, acquistata nel 2021 per 1,3 milioni di sterline, circa 1,5 milioni di euro.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La sorella minore di Kate Middleton è stata costretta a vendere la fattoria del Berkshire su cui aveva puntato tutto: colpa dei debiti ingenti

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