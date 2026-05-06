Piombino rigassificatore | Avs accusa il sindaco di tradimento

A Piombino, si sono aperti nuovi fronti nello scontro tra l'azienda responsabile del rigassificatore e il sindaco della città. L'azienda ha accusato il primo cittadino di aver tradito gli interessi dei cittadini, in relazione alla decisione sulla permanenza della nave nel porto. La vicenda riguarda le modalità con cui è stata presa questa decisione e le eventuali responsabilità del sindaco nel coinvolgimento delle parti interessate.

?? Cosa scoprirai Chi ha davvero deciso la permanenza della nave a Piombino? Come può il sindaco gestire l'accusa di tradimento verso i cittadini? Perché la scadenza del 2026 per il rigassificatore è svanita? Quali rischi comporta l'occupazione della banchina per il futuro portuale??? In Breve Il Governo ha blindato il decreto il 2 maggio scorso tramite la fiducia. Il sindaco Ferrari appartiene a Fratelli d'Italia e subisce le critiche di SI-AVS. La permanenza della nave Golar Tund .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piombino, rigassificatore: Avs accusa il sindaco di tradimento Notizie correlate Leggi anche: Il rigassificatore resta a Piombino, ora c'è la proroga. Il sindaco Ferrari: "Atto tecnico", le opposizioni: "Nuovo tradimento" Piombino, l’associazione chiede: «Il rigassificatore è strategico»? Cosa scoprirai Perché lo spostamento del rigassificatore minaccia il 40% dei traffici portuali? Chi deve garantire le compensazioni ambientali per... Contenuti di approfondimento Si parla di: Rigassificatore: è scontro sulla proroga. Avs: Sindaco e Fdi hanno tradito la città. Piombino, il rigassificatore della discordia non verrà spostatoIn piena crisi energetica si allontana la possibilità di spostare il rigassificatore. Nonostante le promesse. E le proteste ... repubblica.it Rigassificatore di Piombino, c’è la proroga del Governo: Resta lì. L’opposizione: E’ un blitzPiombino (Livorno), 12 marzo 2026 – C’è la prororga per il rigassificatore che si trova nel porto di Piombino e che è entrato in funzione nel 2023 per migliorare l’approvvigionamento di gas ... lanazione.it