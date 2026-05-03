Un’associazione locale ha espresso la sua opinione sulla posizione del rigassificatore, definendolo un elemento strategico per la zona. La discussione si concentra sul possibile spostamento dell’impianto, che potrebbe compromettere circa il 40% delle attività portuali. Si parla anche di chi dovrebbe assicurare le compensazioni ambientali alla comunità di Piombino, in relazione ai progetti e alle decisioni che coinvolgono il rigassificatore.

? Cosa scoprirai Perché lo spostamento del rigassificatore minaccia il 40% dei traffici portuali?. Chi deve garantire le compensazioni ambientali per la comunità di Piombino?. Come influisce la crisi internazionale sulla decisione politica sul porto?. Quali istituzioni devono firmare l'accordo per evitare lo stallo industriale?.? In Breve L'impianto distribuisce l'8% del gas nazionale tramite oltre un milione di metri cubi di GNL.. Il comparto rinfuse liquide incide per il 40% sui traffici totali del porto di Piombino.. L'associazione chiede a Eugenio Giani e Francesco Ferrari un accordo di programma coordinato.. Le tensioni in Ucraina e Medio Oriente rendono la gestione energetica una priorità assoluta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piombino, l’associazione chiede: «Il rigassificatore è strategico»

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