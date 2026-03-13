Il rigassificatore resta a Piombino ora c' è la proroga Il sindaco Ferrari | Atto tecnico le opposizioni | Nuovo tradimento

Il rigassificatore di Piombino continuerà a operare, grazie alla proroga concessa con un decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il sindaco della città ha definito l’atto come “tecnico”, mentre le opposizioni hanno espresso critiche considerandolo un nuovo tradimento. La decisione arriva dopo che Snam aveva presentato una richiesta e il ministro aveva annunciato l’intenzione di proseguire con il progetto.

Il rigassificatore resterà a Piombino. La notizia che da settimane era nell'aria - dopo la richiesta presentata da Snam e le parole del ministro Gilberto Pichetto Fratin - adesso è diventata realtà, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge numero 32. In particolare, a rendere operativa la disposizione nel merito, è il comma 5 dell'articolo 9, quello recante 'Ulteriori disposizioni urgenti in materia di commissariamenti per la realizzazione di interventi infrastrutturali". Ferrari: “Proroga di natura tecnica, la posizione di questa amministrazione non cambia. Siamo contrari” Sulla questione è intervenuto il... 🔗 Leggi su Livornotoday.it Articoli correlati Rigassificatore di Piombino, c’è la proroga del Governo: “Resta lì". L’opposizione: “E’ un blitz”Piombino (Livorno), 12 marzo 2026 – C’è la prororga per il rigassificatore che si trova nel porto di Piombino e che è entrato in funzione nel 2023... Piombino in fiamme: il decreto proroga il rigassificatoreIl decreto infrastrutture del governo Meloni ha prorogato la permanenza del rigassificatore a Piombino, scatenando una feroce polemica politica. Una raccolta di contenuti su Il rigassificatore resta a Piombino ora... Temi più discussi: Rigassificatore di Piombino, c’è la proroga del Governo: Resta lì. L’opposizione: E’ un blitz; Il rigassificatore resta a Piombino, ora c'è la proroga. Il sindaco Ferrari: Atto tecnico, le opposizioni: Nuovo tradimento; Il rigassificatore resta a Piombino. Polemiche tra Regione Toscana e Governo; La nave rigassificatrice Italis Lng resta a Piombino. Rigassificatore di Piombino, c’è la proroga del Governo: Resta lì. L’opposizione: E’ un blitzPiombino (Livorno), 12 marzo 2026 – C’è la prororga per il rigassificatore che si trova nel porto di Piombino e che è entrato in funzione nel 2023 per migliorare l’approvvigionamento di gas ... lanazione.it Rigassificatore a Piombino, ora c’è la proroga – Il testo in Gazzetta UfficialeIl rigassificatore Italis Lng potrà continuare a operare a Piombino. A parlarne è l’articolo 9 (comma 5) del Decreto-legge n. 32 dell’11 marzo 2026. Nel testo aggiornato al Dl Infrastrutture viene pro ... msn.com @VillaLina a Piombino Livorno Costa degli Etruschi facebook