Pioggia di medaglie per la scherma forlivese ai Campionati italiani Gold di Riccione | impresa di Marco Malaguti e Chiara Castagnoli

Nel fine settimana di Riccione, la scherma forlivese ha ottenuto numerose medaglie ai Campionati italiani Gold, un evento decisivo per qualificarsi alle finali nazionali. Tra i protagonisti, Marco Malaguti e Chiara Castagnoli hanno conquistato il podio nelle rispettive categorie, contribuendo a un risultato complessivo che ha visto il circolo di Forlì distinguersi tra le altre realtà presenti. La competizione si è svolta sul campo, con incontri intensi e risultati che hanno premiato l’impegno degli atleti locali.

Fine settimana indimenticabile per la scherma forlivese ai Campionati italiani Gold di Riccione. In un appuntamento cruciale, ultima spiaggia per staccare il pass verso le finali nazionali dei Campionati Italiani, il circolo di Forlì ha recitato un ruolo da protagonista assoluto, arricchendo il.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Scherma, Campionati Gold Cadetti: Serino e De Paolis campioni di sciabola a Riccione – ReplayMattia Serino e Sofia Maria De Paolis hanno conquistato il titolo nazionale Gold nella categoria Cadetti durante la quarta giornata di gare disputata... Scherma, campionati italiani Under 23. Gai, impresa storica. Bronzo ai NazionaliUn fine settimana di gloria per il Club Scherma Pesaro, che vede i suoi colori brillare sia sulle pedane nazionali che nei trofei giovanili. Altri aggiornamenti Temi più discussi: GS VVF Tomei: Pioggia di medaglie a Corgeno in Vista del Festival dei Giovani; Pattinaggio Artistico Taranto protagonista in Puglia: pioggia di medaglie a Corigliano d’Otranto; Judo, pioggia di medaglie per i baby del Cus Ferrara al Palalame di Bologna; Pioggia di medaglie per i pongisti verzuolesi. Asd Ritmica Venere trionfa al campionato nazionale Libertas: pioggia di medaglie a San Benedetto del TrontoSuccesso straordinario per l'Asd Ritmica Venere ai Nazionali Libertas di ginnastica ritmica: le atlete conquistano podi e medaglie, confermando l'eccellenza del club ... infocilento.it Pioggia di medaglie per i karateka algheresi a OristanoLa Why Company Martial Gym Alghero ha fatto competere 17 atleti dagli 8 anni agli over 60 raggiungendo obbiettivi eccellenti: i risultati ... alguer.it “QUESTA PIOGGIA NON BASTA” Qualche #rovescio in corso, qualche #temporale in arrivo, ma i numeri raccontano una realtà più dura: l’Alto Adige resta in deficit idrico e la #pioggia di questi giorni non è sufficiente a cambiare il quadro. A confermarlo è anch - facebook.com facebook