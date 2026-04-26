Scherma Campionati Gold Cadetti | Serino e De Paolis campioni di sciabola a Riccione – Replay

Durante la quarta giornata di gare al PlayHall di Riccione, Mattia Serino e Sofia Maria De Paolis si sono aggiudicati il titolo nazionale Gold nella categoria Cadetti di scherma. Entrambi hanno ottenuto la vittoria nelle rispettive discipline di sciabola, portando a casa il riconoscimento ufficiale del campionato. La competizione si è svolta senza ulteriori incidenti o variazioni rispetto al programma stabilito.

Mattia Serino e Sofia Maria De Paolis hanno conquistato il titolo nazionale Gold nella categoria Cadetti durante la quarta giornata di gare disputata al PlayHall di Riccione. Mattia Serino vince la prova maschile al PlayHallScherma, Campionati Gold Cadetti: Serino e De Paolis campioni di sciabola a Riccione Successo per Mattia Serino. Il portacolori del Club Scherma Varese ha dominato la scena nella sciabola maschile Under 17, imponendosi nella competizione che ha visto ai nastri di partenza oltre cento atleti. Serino ha superato in finale Nicolò Tufano, tesserato per il Piccolo Teatro Milano, che ha ottenuto la medaglia d’argento al termine di un assalto molto combattuto.🔗 Leggi su Sportface.it

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