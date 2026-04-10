Bagnoli Città della Scienza torna incubatore di startup Il nuovo Science Center si unirà a Corporea

Da fanpage.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bagnoli, la Città della Scienza riapre come spazio dedicato alle startup, con un nuovo Science Center che si collegherà a Corporea. La Regione ha finanziato un progetto di coworking destinato alle giovani imprese innovative, mentre il bando per la ricostruzione del Science Center si concluderà a maggio. L'area si prepara a diventare un punto di riferimento per il settore scientifico e tecnologico.

Alla Città della Scienza di Bagnoli il coworking per le startup finanziato dalla Regione. A maggio si chiude il bando per ricostruire il Science Center. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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