Pino Corrias su Carlo Nordio | Ecco tutti i pasticci combinati dal nostro ministro della Giustizia

Un articolo analizza le recenti vicende legate al ministro della Giustizia, evidenziando le sue dichiarazioni pubbliche e le decisioni prese. Viene ricordato che si è paragonato a Churchill, pur avendo subito una sconfitta nel referendum e la perdita di due stretti collaboratori. La narrazione si concentra sui fatti e sugli sviluppi più recenti relativi alla sua attività politica e alle controversie che lo coinvolgono.

Questo articolo su Carlo Nordio è pubblicato sul numero 20 di Vanity Fair in edicola fino al 12 maggio 2026. Quando il «no» alla separazione delle carriere per i magistrati vinse alla grande, 54 a 46, ammise: «Mi assumo la responsabilità politica della sconfitta». Ma aggiunse: «Però le mie dimissioni non sono previste». Giorgia Meloni assecondò la permanenza: temendo il rimpasto grosso, scelse di farne uno piccolo, cacciando Delmastro e Bartolozzi, per i guai recenti, più Daniela Santanchè per quelli passati, cioè facendo pagare alla ministra del Turismo le colpe di quello della Giustizia. Una commedia degli equivoci in piena regola, alla maniera del grande Goldoni, re delle maschere e delle ombre veneziane.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Pino Corrias su Carlo Nordio: «Ecco tutti i pasticci combinati dal nostro ministro della Giustizia» Notizie correlate Il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ad Arezzo per parlare della Riforma della GiustiziaArezzo, 6 marzo 2026 – Il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ad Arezzo per parlare della Riforma della Giustizia. ll Ministro della Giustizia Carlo Nordio ad Arezzo per parlare della Riforma della GiustiziaArezzo, 16 marzo 2026 – ll Ministro della Giustizia Carlo Nordio ad Arezzo per parlare della Riforma della Giustizia. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Pino Corrias su Carlo Nordio: Ecco tutti i pasticci combinati dal nostro ministro della Giustizia; Calenda continua gli attacchi al Fatto Quotidiano | Sul caso Minetti ha montato una campagna d’odio. Pino Corrias su Carlo Nordio: «Ecco tutti i pasticci combinati dal nostro ministro della Giustizia»Si paragona a Churchill, ma ha perso il referendum e due stretti collaboratori. Eppure, a differenza del premier britannico, che si dimise pur avendo vinto la guerra, il ministro Carlo Nordio non lasc ... vanityfair.it Pino Corrias: I processi mediatici e lo smantellamento della giustizia veraQuesto articolo è pubblicato sul numero 24-25 di Vanity Fair in edicola fino al 17 giugno 2025 . Mentre sullo schermo collettivo lampeggiano le luci stroboscopiche del caso di Garlasco con effetti ... vanityfair.it Andrea Gentile difende Marina Berlusconi dagli attacchi misogini di Pino Corrias, criticando l’antiberlusconismo della stampa e ribadendo il rispetto per le donne. Leggi l’approfondimento https://www.metisonline.org/2026/04/27/fi-gentile-da-corrias-att - facebook.com facebook FLASH!‘LA CATTIVERIA’ DEL ‘FATTO’: MARINA B. DEFINISCE PINO CORRIAS MISOGINO E PATRIARCALE. PER LUI x.com