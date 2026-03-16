ll Ministro della Giustizia Carlo Nordio ad Arezzo per parlare della Riforma della Giustizia

Da lanazione.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministro della Giustizia ha visitato Arezzo il 16 marzo 2026 per discutere della Riforma della Giustizia. Durante l'incontro, ha spiegato i punti principali della proposta e risposto alle domande dei presenti. La visita si è svolta presso un luogo pubblico della città, coinvolgendo rappresentanti istituzionali e cittadini interessati alle novità in arrivo nel settore giudiziario.

Arezzo, 16 marzo 2026 – . Oggi, lunedì 16 marzo alle ore 15:30, presso l’Hotel Minerva di Arezzo (Via Fiorentina n.4), si terrà un incontro pubblico con il Ministro della Giustizia Carlo Nordio, promosso dal Comitato “Sì Riforma”. L’iniziativa sarà un’occasione di confronto sul tema della riforma della giustizia e sulle prospettive di cambiamento del sistema giudiziario italiano, con la partecipazione di esponenti istituzionali e rappresentanti del mondo giuridico. Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali dei Senatori della Repubblica Simona Petrucci e Lucio Malan. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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