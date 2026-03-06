Il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ad Arezzo per parlare della Riforma della Giustizia

Il Ministro della Giustizia ha visitato Arezzo il 6 marzo 2026 per discutere della Riforma della Giustizia. Durante l'incontro, ha incontrato rappresentanti locali e ha affrontato i temi principali legati alle modifiche in corso nel sistema giudiziario italiano. La visita si è svolta nel rispetto delle procedure ufficiali e ha previsto interventi e domande da parte dei presenti.

Arezzo, 6 marzo 2026 – . Lunedì 16 marzo alle ore 15:30, presso l'Hotel Minerva di Arezzo (Via Fiorentina n.4), si terrà un incontro pubblico con il Ministro della Giustizia Carlo Nordio, promosso dal Comitato "Sì Riforma". L'iniziativa sarà un'occasione di confronto sul tema della riforma della giustizia e sulle prospettive di cambiamento del sistema giudiziario italiano, con la partecipazione di esponenti istituzionali e rappresentanti del mondo giuridico. Ad aprire l'incontro saranno i saluti istituzionali dei Senatori della Repubblica Simona Petrucci e Lucio Malan.