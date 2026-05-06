Pinerolo gli rubano l'incasso mentre sta andando in banca | Corrado Giovou muore a 60 anni per lo shock

A Pinerolo, un commerciante di 60 anni è stato vittima di uno scippo mentre si dirigeva in banca. Dopo l'aggressione, è stato colpito da uno shock che gli ha provocato la morte poco tempo dopo. L'incidente si è verificato nel centro della città e al momento sono in corso le indagini delle forze dell'ordine per chiarire quanto accaduto.

A Pinerolo (Torino) il commerciante 60enne Corrado Giovou viene scippato mentre va in banca e muore poco dopo per shock. Inutili i soccorsi, ora i Carabinieri cercano i ladri.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate VIDEO | Dipendenti di un supermercato assaliti mentre trasportano l'incasso in banca: due arrestiLa polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale etneo su richiesta della Procura distrettuale, nei... Donna muore mentre partorisce a Pinerolo: salvo il neonato, accertamenti sulla "complicanza clinica"A Pinerolo, una donna di 30 anni residente in città è morta mentre partoriva all’ospedale Agnelli. Panoramica sull’argomento Pinerolo, gli rubano l’incasso mentre sta andando in banca: commerciante muore a 60 anni per lo shockA Pinerolo (Torino) il commerciante 60enne Corrado Giovou viene scippato mentre va in banca e muore poco dopo per shock ... fanpage.it Gli rubano gli incassi della giornata, chiama i carbinieri e poi ha un arresto cardiaco: morto il titolare di un attività a PineroloEra appena arrivato in piazza Cavour, nel centro di Pinerolo (Torino), quando qualcuno gli avrebbe strappato dalle mani la cassetta con l’incasso della giornata. Pochi minuti dopo, il ... corriereadriatico.it