Pinerolo gli rubano l'incasso mentre sta andando in banca | Corrado Giovou muore a 60 anni per lo shock

Da fanpage.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pinerolo, un commerciante di 60 anni è stato vittima di uno scippo mentre si dirigeva in banca. Dopo l'aggressione, è stato colpito da uno shock che gli ha provocato la morte poco tempo dopo. L'incidente si è verificato nel centro della città e al momento sono in corso le indagini delle forze dell'ordine per chiarire quanto accaduto.

A Pinerolo (Torino) il commerciante 60enne Corrado Giovou viene scippato mentre va in banca e muore poco dopo per shock. Inutili i soccorsi, ora i Carabinieri cercano i ladri.🔗 Leggi su Fanpage.it

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