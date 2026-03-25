Donna muore mentre partorisce a Pinerolo | salvo il neonato accertamenti sulla complicanza clinica

Una donna di 30 anni residente a Pinerolo è deceduta giovedì 19 marzo 2026 mentre stava partorendo presso l’ospedale Agnelli della città. Il neonato è stato salvato e si trova sotto cure. Le autorità stanno conducendo accertamenti per chiarire le cause della complicanza clinica che ha portato al decesso. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla vicenda.

A Pinerolo, una donna di 30 anni residente in città è morta mentre partoriva all’ospedale Agnelli. È successo giovedì 19 marzo 2026. Nonostante la grave complicazione del parto, i medici sono riusciti a salvare il figlio della vittima. Adesso, saranno gli accertamenti coordinati dalla procura ad accertare cosa sia successo. In una nota, l’Asl To3 porge le condoglianze alla famiglia della donna e spiega: “Esprimiamo il massimo cordoglio per questo gravissimo lutto. Durante il parto si è verificata una complicanza clinica. I professionisti sanitari presenti hanno immediatamente messo in atto tutte le procedure previste per affrontarla. Nel... 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Donna muore mentre partorisce a Pinerolo: salvo il neonato, accertamenti sulla "complicanza clinica" Articoli correlati Leggi anche: Non riesce ad arrivare in ospedale, donna partorisce in ambulanza: neonato salvato dagli operatori del 118 Partorisce tre gemelli e poi muore: chiesti 5 anni al patron della clinica per la falsificazione della cartellaTempo di lettura: 2 minuti Cinque anni di carcere sono stati richiesti dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere per Vincenzo Schiavone, imprenditore... Tutto quello che riguarda Donna muore Temi più discussi: Bimbo muore soffocato in casa mentre la madre partorisce: tragedia a Torino; Torino, bimbo di 11 mesi muore soffocato mentre la madre partorisce in ospedale; Neonato prematuro morto dopo il parto improvviso in casa: disposti esami tossicologici e autopsia; Tragedia a Torino: mamma va in ospedale e partorisce due gemelli, suo figlio di 11 mesi muore soffocato. Bimbo muore soffocato in casa mentre la madre partorisce: tragedia a TorinoUna tragedia improvvisa, consumata in pochi minuti, mentre la famiglia era già sospesa tra attesa e speranza per una nuova nascita. Un bambino di meno di un anno è morto soffocato nella casa di via Co ... giornalelavoce.it Tragedia in casa: bimbo di 11 mesi muore mentre la madre partorisce il fratellino in ospedaleTragedia a Torino: un bambino di 11 mesi muore in un incidente domestico. La comunità è in shock, evidenziando l'importanza della sicurezza e dei soccorsi ... bigodino.it Perde il controllo dell’auto tra Domodossola e Villadossola: muore donna 59enne x.com Viterbo - Donna muore precipitando dal quinto piano in via Zara Leggi qui: https://www.tusciaweb.eu/2026/03/precipita-dal-quinto-piano-via-zara-muore-donna/ - facebook.com facebook