Pinerolo commerciante derubato in strada si accascia e muore

Da imolaoggi.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 60 anni è morto nella serata di ieri, martedì 5 maggio, dopo essere stato derubato dell’incasso del giorno mentre si trovava in piazza Cavour a Pinerolo, in provincia di Torino. Il commerciante, titolare di un magazzino di prodotti alimentari a Bricherasio, sarebbe stato avvicinato da una persona dopo essere sceso dalla sua auto. In pochi istanti il ladro è riuscito a sottrargli una cassetta che conteneva l’incasso del giorno. Denaro che con tutta probabilità il 60enne stava andando a depositare in banca. Dopo il furto il 60enne è riuscito a chiamare i carabinieri per raccontare quanto era accaduto. Quando i militari sono arrivati sul posto, il commerciante ha iniziato a sentirsi male.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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