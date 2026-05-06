A Roma si svolge una mostra che mette in mostra le tavole originali di due personaggi amatissimi: la Pimpa e Mafalda. L’evento presenta le illustrazioni di Altan e Quino, due autori di fama internazionale. Per la prima volta nella capitale, vengono esposte alcune delle opere più rappresentative di questi due personaggi. La mostra permette di osservare da vicino come i due autori abbiano affrontato temi sociali e di fantasia attraverso le proprie creazioni.

? Cosa scoprirai Come dialogano la critica sociale di Mafalda e la meraviglia della Pimpa?. Quali tavole originali verranno esposte per la prima volta a Roma?. Perché l'incontro tra questi due autori è considerato un atto pedagogico?. Dove si potrà assistere alla firma autografa del maestro Altan?.? In Breve Inaugurazione il 14 maggio alle 17.30 presso la Sala Dalí di Piazza Navona.. Curatori Stefano Piccoli e Daniele Bonomo con il coinvolgimento di Franco Cosimo Panini.. Esposizione aperta fino all'11 luglio 2026 organizzata dall'ARF! Festival e Instituto Cervantes.. Confronto tra la critica sociale di Quino e la meraviglia infantile di Altan.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pimpa e Mafalda a Roma: l’incontro tra Altan e Quino in mostra

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