A Roma, presso la sala Dalí dell’Instituto Cervantes in Piazza Navona, si tiene una mostra che mette a confronto le opere di Quino e Altan. L’esposizione, intitolata “Mafalda & La Pimpa”, sarà aperta al pubblico dal 14 maggio all’11 luglio 2026. L’evento presenta un incontro tra i personaggi e gli stili dei due autori, offrendo una panoramica delle loro creazioni più iconiche.

Qual è l’Impatto reale dell’Intelligenza Artificiale nel Marketing? Gli scenari raccontati a Megatrends 2026 Arriva a Roma Gobee.bike, il nuovo servizio di bike sharing a flusso libero Roma si prepara a ospitare un evento senza precedenti nel mondo della nona arte. Dal 14 maggio all’11 luglio 2026, la prestigiosa Sala Dalí dell’Instituto Cervantes in Piazza Navona diventerà il palcoscenico di un incontro storico: quello tra Mafalda e la Pimpa. Realizzata da ARF! Festival e dall’Instituto Cervantes di Roma, in collaborazione con Franco Cosimo Panini, Quipos e Caminito, l’esposizione mette a confronto l’universo riflessivo e politico della bambina argentina creata da Quino con il mondo fantastico e colorato della cagnolina a pois nata dalla matita di Altan.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Mafalda & La Pimpa: l’arte di Quino e Altan in mostra a Roma

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Mafalda & La Pimpa. L’arte di Quino e di Altan in mostra a Roma ift.tt/ZJ7uDw4 x.com

COMUNICATO STAMPA. MAFALDA & LA PIMPA L’arte di Quino e di Altan in mostra a Roma Il comunicato nei commenti MAFALDA: © 2026 eredi di Joaquín S. Lavado (Quino) PIMPA: © Altan/Quipos S.r.l. Attenzione, l'immagine è solo per chi ha ricevuto il co - facebook.com facebook