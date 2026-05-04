Nella suggestiva cornice di Piazza del Popolo si è svolto il sorteggio del tabellone di singolare femminile del torneo WTA di Roma 2026. La campionessa in carica, Jasmine Paolini, affronterà nei prossimi incontri avversarie di alto livello, tra cui Gauff e Andreeva, mentre il debutto nel torneo di Grant avverrà nel derby con Pigato. La competizione prende il via con molte sfide interessanti per le prime posizioni.

Si è svolto nella suggestiva cornice di Piazza del Popolo il sorteggio del tabellone di singolare femminile del torneo WTA di Roma: parte ufficialmente la caccia al titolo vinto lo scorso anno da Jasmine Paolini. La vincitrice dell’edizione 2025 si trova nel secondo quarto di tabellone, settore presidiato da Coco Gauff, testa di serie numero tre, e da Mirra Andreeva, ottava testa di serie e reduce dalla finale di Madrid. Debutto con derby per Tyra Grant che al primo turno sfiderà Lisa Pigato per poi catapultarsi nel secondo turno contro la canadese Victoria Mboko, decima testa di serie. Paolini, che usufruirà di un bye al primo turno, debutterà contro la vincente del confronto tra la romena Jaqueline Cristian e la brasiliana Beatriz Haddad Maia.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sorteggio WTA Roma 2026: Paolini nel quarto di Gauff e Andreeva, Grant debutta nel derby con Pigato

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