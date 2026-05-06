Pietro Riva 2.0646 a Rotterdam Dall’operazione al record | il segreto del quarto azzurro di sempre

Pietro Riva ha concluso la maratona di Rotterdam in 2 ore, 6 minuti e 46 secondi, classificandosi quarto tra gli italiani di sempre. A meno di un anno da un intervento al calcagno, l’atleta ha raggiunto questo risultato importante. La gara si è svolta in una giornata soleggiata, con molti partecipanti provenienti da diversi paesi. Riva ha corso con determinazione, riuscendo a migliorare il suo personale e a scrivere una nuova pagina nel suo percorso sportivo.

C’è chi corre per scappare e chi, come Pietro Riva, corre per trovarsi. A meno di un anno da un delicato intervento al calcagno, Pietro è tornato a Rotterdam scrivendo una pagina di storia: 2h06’46”, quarto italiano di sempre. Ma dietro quei numeri c’è un uomo che ama i gialli, che analizza ogni battito e che ha trovato nel “correre piano” il segreto per andare fortissimo. In questa puntata di Run2u, non parliamo solo di tabelle, ma dell’equilibrio sottile tra l’atleta delle Fiamme Oro e il ragazzo di Alba che ha saputo aspettare il suo momento. Non perdete l’analisi profonda di uno dei talenti più lucidi del nostro fondo. Benvenuti a un nuovo appuntamento (il 17° di stagione) con Run2u, il talk show dedicato al mondo del running e dell’atletica leggera.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pietro Riva 2.06.46 a Rotterdam. Dall’operazione al record: il segreto del quarto azzurro di sempre Notizie correlate Maratona, Pietro Riva vola a Rotterdam: 2h06:46 e nuovo primato personale a meno di un anno dall’operazioneIl piemontese delle Fiamme Oro chiude ottavo in Olanda e diventa il quarto italiano di sempre sotto le 2h07. Pietro Riva scala la maratona italiana: quarto azzurro di sempre, superato il maestro Baldini. Bel tempo a RotterdamPietro Riva ha ben figurato nella Maratona di Rotterdam, storicamente considerata una delle più veloci di sempre, ed è diventato il quarto italiano... Panoramica sull’argomento Pietro Riva 2.06.46 a Rotterdam. Dall’operazione al record: il segreto del quarto azzurro di sempreC’è chi corre per scappare e chi, come Pietro Riva, corre per trovarsi. A meno di un anno da un delicato intervento al calcagno, Pietro è tornato a ... oasport.it Pietro Riva, storico quarto italiano a Rotterdam: superato BaldiniPietro Riva ha segnato una nuova pagina nella storia della maratona italiana con la sua prestazione alla Maratona di Rotterdam, una delle più veloci al mondo. Il quasi ventinovenne atleta piemontese ... it.blastingnews.com