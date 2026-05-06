Pietro Falco festeggia un anno di Funk You | live speciale al Caffè Letterario di Roma
Il 7 maggio 2026, il Caffè Letterario di Roma ospiterà un concerto di Pietro Falco dedicato al primo anniversario del suo EP “Funk You”. L’evento si svolgerà nel quartiere Ostiense, con un live che vedrà protagonista l’artista e la sua musica dal vivo. La serata sarà un’occasione per ascoltare le tracce dell’EP in un concerto speciale.
Il quartiere Ostiense si prepara a ospitare una serata di musica dal vivo dedicata al groove. Giovedì 7 maggio 2026, il palco del Caffè Letterario di Roma accoglierà Pietro Falco per un appuntamento speciale: l'artista festeggerà infatti il primo anniversario dell'uscita del suo EP “Funk You”.🔗 Leggi su Romatoday.it
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