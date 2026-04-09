Primavera ricca di incontri al Caffè Letterario

Il Caffè Letterario di Lugo si appresta a inaugurare la sua stagione più intensa, con numerosi incontri e iniziative che si svolgeranno nei prossimi mesi. La primavera segna infatti il momento di chiudere la ventiduesima edizione, portando con sé una serie di eventi dedicati alla cultura e alla letteratura. La location si prepara ad accogliere pubblico e autori in un clima di confronto e scambio.

Il Caffè Letterario di Lugo si prepara a vivere la sua stagione più luminosa, quella che accompagna il risveglio della primavera e conduce verso la chiusura della ventiduesima edizione. Una rassegna che non è solo un elenco di appuntamenti, ma un vero e proprio rito collettivo capace di superare l’incredibile traguardo dei 1070 incontri complessivi. Curata da Patrizia Randi, Claudio Nostri, Marco Sangiorgi e Carmine Della Corte, questa nuova tranche di eventi conferma la vocazione della città come crocevia del pensiero, dell’arte e della narrazione contemporanea. Il calendario, che si svilupperà tra la biblioteca Trisi, il Salone Estense e gli spazi dell’Hotel Ala d’Oro, riparte domani alle 21 alla biblioteca con Jacopo Lorenzini e il suo ‘I colonnelli della Repubblica’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Primavera ricca di incontri al Caffè Letterario La settimana del ‘NO’: dal Caffè Letterario al Teatro Italia, scopri tutti i nostri incontriLA SETTIMANA DEL “NO”: GLI INCONTRI E LA SERATA-EVENTO A pochi giorni dal voto sul referendum sulla giustizia e sulla separazione delle carriere,... “Beat Bop”, evento di poesia contemporanea al Caffè Letterario HorafelixSabato 31 gennaio, a partire dalle 16,30, il Caffè Letterario Horafelix (via Reggio Emilia 89) ospiterà “Beat Bop”, un evento culturale interamente... Si parla di: Primavera ricca di incontri al Caffè Letterario. Primavera ricca di incontri al Caffè LetterarioPresentata la seconda parte della stagione della rassegna di Lugo. Si comincia domani con Jacopo Lorenzini e il suo ’I colonnelli della Repubblica’. ilrestodelcarlino.it Caffè Letterario di Lugo: la primavera chiude la XXII edizioneCon la stagione primaverile si avvia alla conclusione la XXII edizione del Caffè Letterario di Lugo, che raggiunge il traguardo dei 1070 incontri complessivi e si conferma tra le rassegne culturali pi ... ravennawebtv.it