Primavera ricca di incontri al Caffè Letterario

Da ilrestodelcarlino.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Caffè Letterario di Lugo si appresta a inaugurare la sua stagione più intensa, con numerosi incontri e iniziative che si svolgeranno nei prossimi mesi. La primavera segna infatti il momento di chiudere la ventiduesima edizione, portando con sé una serie di eventi dedicati alla cultura e alla letteratura. La location si prepara ad accogliere pubblico e autori in un clima di confronto e scambio.

Il Caffè Letterario di Lugo si prepara a vivere la sua stagione più luminosa, quella che accompagna il risveglio della primavera e conduce verso la chiusura della ventiduesima edizione. Una rassegna che non è solo un elenco di appuntamenti, ma un vero e proprio rito collettivo capace di superare l’incredibile traguardo dei 1070 incontri complessivi. Curata da Patrizia Randi, Claudio Nostri, Marco Sangiorgi e Carmine Della Corte, questa nuova tranche di eventi conferma la vocazione della città come crocevia del pensiero, dell’arte e della narrazione contemporanea. Il calendario, che si svilupperà tra la biblioteca Trisi, il Salone Estense e gli spazi dell’Hotel Ala d’Oro, riparte domani alle 21 alla biblioteca con Jacopo Lorenzini e il suo ‘I colonnelli della Repubblica’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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