Festeggia lo scudetto dell' Inter con una promo speciale | un anno di G+ a partire da 4,99€ al mese

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L'Inter ha conquistato il suo 21° scudetto battendo domenica sera a San Siro il Parma. La festa si concluderà solamente il 17 maggio dopo l'ultima partita interna, quella col Verona, con il giro per le strade della città del pullman scoperto con i giocatori. Quale occasione migliore per celebrare il titolo nerazzurro che approfittare dell'offerta della Gazzetta dello Sport a un prezzo di favore? Per pochi giorni puoi attivare l’abbonamento digitale G+ a soli 4,99€mese per il primo anno (pagamento unico annuale da 59,99 euro). Affrettati, la promo è valida per pochi giorni!. Con G+ hai accesso ai contenuti premium: approfondimenti, interviste, analisi, newsletter, pagelle e interviste.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Quando vincerà lo SCUDETTO L'Inter di Chivu Ipotesi già subito dal divano | Fuoriclasse | DAZN

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