La Yogurteria | nuova apertura in stazione centrale a Napoli

Una nuova attività apre i battenti in stazione centrale a Napoli, offrendo yogurt gelato e dessert. Il brand, già presente nel settore del franchising, ha annunciato anche l’apertura di un punto vendita presso il centro commerciale Adigeo di Verona. La Yogurteria porta nel capoluogo campano una proposta dedicata al consumo di prodotti freddi e dolci. La gestione del negozio sarà affidata a operatori locali.

La Yogurteria, brand leader nel settore del franchising di yogurt gelato e dessert arriva in stazione centrale a Napoli e al centro commerciale Adigeo di Verona. La scelta di Napoli non è casuale: la stazione, cuore pulsante del trasporto del Mezzogiorno, accoglie ogni giorno migliaia di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Il Treno del Ricordo arriva a Reggio, apertura del bunker anti aereo della stazione CentraleLa visita al bunker del 25 febbraio avverrà attraverso la formazione di piccoli gruppi contingentati, con la guida di accompagnatori... Stazione Napoli Centrale, chiude la mensa ferroviaria: a rischio 12 posti di lavoroDal 28 febbraio stop allo storico servizio di ristoro nello scalo di Napoli Centrale.