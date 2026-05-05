Gli omicidi con la ricina e la traccia del Wi-Fi che potrebbe aver lasciato l’assassino

Nella località di Pietracatella, in provincia di Campobasso, sono stati sequestrati cinque cellulari, due schede SIM, un notebook, un tablet e due router durante le indagini sugli omicidi avvenuti con ricina che hanno coinvolto una donna e sua figlia. La polizia sta analizzando questi dispositivi, tra cui i router, per verificare eventuali tracce di connessione Wi-Fi che possano aiutare a identificare l'autore dei delitti.

Cinque cellulari, due sim, un notebook, un tablet. E due router. Negli omicidi con la ricina di Pietracatella ( Campobasso ) questo è il bottino dei sequestri nella casa dei Di Vita, dove sono state avvelenate Antonella di Ielsi e la figlia Sara. E da cui gli esperti estrarranno chat, cronologia delle ricerche, messaggi e posizioni dal cellulare di Alice, la figlia maggiore di Gianni Di Vita. «Siamo in una fase di attesa ma di progressivo ingresso nelle vicende di cui ci stiamo occupando, che non potevano restare più al livello soltanto della tossicologia e degli studi scientifici ma, a questo punto, chiedevano un intervento dal punto di vista delle attività giudiziarie vere e proprie», dice la procuratrice di Latino Elvira Antonelli.🔗 Leggi su Open.online

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